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    Жардим: «Нам будет не хватать Фалькао»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».

    «Постараемся использовать свои сильные стороны. У нас техничные и невысокие игроки, так что постараемся не ввязываться в физическую борьбу с соперником. Будем использовать скорость и технику.

    Нам будет не хватать Фалькао – одного из лучших в мире нападающих. Но я верю в Жермена и Каррильо. Надеюсь, они справятся», – сказал Жардим.

    Матч «Монако» – «Байер» состоится во вторник, 27 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    27.09.2016 01:41
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