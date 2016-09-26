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    Кейн, Дайер, Дембеле, Сиссоко и Роуз не помогут «Тоттенхэму» во встрече с ЦСКА

    «Тоттенхэм» лишился сразу пятерых игроков накануне поединка второго тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА. Во встрече с армейцами «шпорам» не смогут помочь защитник Дэнни Роуз, хавбеки Эрик Дайер, Мусса Дембеле, Мусса Сиссоко и нападающий Гарри Кейн.

    Как сообщил главный тренер лондонского клуба Маурисио Покеттино, эти игроки не полетели в Москву по причине различных повреждений.

    Матч ЦСКА – «Тоттенхэм» состоится во вторник, 27 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Тоттенхэм»

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    26.09.2016 16:25
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +271

      artem 81 26 сентября 2016, 23:15

      Тоттенхэм сильнее некуда, рекорд продолжается......

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 26 сентября 2016, 20:02

      ЦСКА желаю победы,но не верю...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 сентября 2016, 18:20

      теперь у ЦСКА шансы увеличились и это радует нужны очки в общий котел

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 26 сентября 2016, 17:41

      Ого. Серьезное ослабление состава. За ничейку ЦСКА поборется точно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 26 сентября 2016, 17:05

      Неужели они сливают ЛЧ! Важнее АПЛ!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 26 сентября 2016, 17:00

      Посмотрим, поможет ли это ЦСКА!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 сентября 2016, 16:54

      И что? Не те так другие. Не большая потеря. Роуз не системообразующий. Дайер не так давно в команде, тем более Сиссоко вообще новичок, Дембеле не всегда основным был и есть. А Кейн пока столько не забивает, как в том сезоне. А значит от Сона, Эриксена и Ламелы ещё отхватят.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 сентября 2016, 16:46

      Нужно цеплять очки при таких раскладах. Если кони влетят, то можно их публично закидать тухлыми яйцами без единого смущения...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > ivanthebest 26 сентября 2016, 17:11

      Да залейте вы свою Закрытие-Арену навозом, потому что в еврокубках вы вообще ноль и ничтожество.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > GM 26 сентября 2016, 19:24

      Красно-белые дИвчОнки обиделись и решили минусики поставить? :-))))

      -2
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      Рейтинг: +1381

      marslond 26 сентября 2016, 16:35

      Шансы ЦСКА на победу значительно увеличились.

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 26 сентября 2016, 16:28

      И это приятная весть!)

      2
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