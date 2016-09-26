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    Конте хочет приобрести в «Челси» Ди Марию

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может вернуться в английскую Премьер-лигу. В услугах 28-летнего футболиста заинтересован главный тренер «Челси» Антонио Конте.

    Сообщается, что сам аргентинец чувствует себя менее комфортно в «ПСЖ» после того, как клуб возглавил Унаи Эмери, и рассматривает возможность переезда в Англию.

    В нынешнем сезоне чемпионата Франции Ди Мария провел семь матчей, отметившись двумя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока составляет 60 миллионов евро.

    Источник: Don Balon

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    26.09.2016 10:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +59

      andreyd57 28 сентября 2016, 21:34

      Согласен защиту надо укреплять а Мария как проститутка мечется по командам нигде толком сыграться не может, нах он нужен. Надо Бабу с аренды возвращать он не плохо смотрелся в прошлом сезоне....

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 26 сентября 2016, 16:23

      я изначально сомневался в логичности приглашения Эмери вместо Блана, теперь не то что успех в ЛЧ, но и успех в Лиге 1 маловероятен. НО, только стоило ПСЖ забуксовать, так Ди Мария тут же оказался первым, кому вдруг стало некомфортно из-за тренера.. Дежавю прям

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 26 сентября 2016, 13:41

      Ну и зачем он нужен? Оборону крепить надо!!!

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 26 сентября 2016, 12:40

      Защитники вам нужнее чем атака

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 сентября 2016, 11:56

      О. Уже появились кто не доволен Эмери. Пусть возвращается. И успеет ли Конте сам доработать до трансфера.

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      Рейтинг: +25

      LIZA1998 26 сентября 2016, 10:27

      Попробуют!

      0
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