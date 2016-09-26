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    Экс-игрок ЦСКА Карвальо может завершить карьеру

    Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо в ближайшее время может завершить профессиональную карьеру. 33-летний футболист объявил о своем уходе из «Гойаса», выступающем во втором бразильском дивизионе.

    «Я хотел бы поблагодарить «Гойас» за все то, что он сделал для меня. Сегодня заканчивается моя история в этом клубе и, быть может, в профессиональной карьере. Благодарю всех тех, кто поддерживал меня, а также прошу прощения за то, что не смог показать свою лучшую игру», – заявил бразилец.

    Напомним, что Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 год. В составе армейцев он дважды становился победителем РФПЛ, а также завоевал Кубок УЕФА.

    Источник: Terra

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    26.09.2016 09:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +459

      sour12 26 сентября 2016, 23:42

      Жаль, что по усердию и трудолюбию Карвальо и Ваня не такие как Фернандес....иначе всё могло быть по другому в их карьере и у цска....но такое впечатление что они просто пришли что бы поучаствовать в ЛЕ и победить и довольные собой дальше занялись своей дальнейшей жизнью....для них футбол был как хобби....

      0
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 26 сентября 2016, 13:58

      он вроде в миньку уходил несколько лет назад.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 сентября 2016, 11:49

      Жаль, но возраст. НО он сказал быть может, а значит шансы ещё есть. Болелы ЦСКА его будут долго помнить, а клубы где он может сейчас пригодиться точно найдутся.

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 26 сентября 2016, 11:25

      Оказывается он ещё играет? Эх жалко. Вед мог стать супер-звездой. Кто-то про него рассказывал, что он во время выступлений за ЦСКА, постоянно ел сникерсы и запивал кока-колой....

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 26 сентября 2016, 10:27

      Наверное пора.

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      Рейтинг: +320

      T 72 26 сентября 2016, 09:41

      Спасибо за игру

      1
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 26 сентября 2016, 09:10

      Как профессионал, он еще в ЦСКА кончился. Зазвездился не по чину.

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