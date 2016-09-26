Кэхилл и Иванович могут покинуть «Челси»

у конте 3 победа 3 поражения.так что не стоит обвинят конте.защита у них хромает а вот кучерявый хорош голевой передачу отдает точно.только мяч обрабатывать успеть
Защитники «Челси» Гари Кэхилл и Бранислав Иванович могут покинуть лондонский клуб. Сообщается, что главный тренер синих Антонио Конте недоволен игрой футболистов и намерен отказаться от их услуг.
Итальянский специалист планирует использовать в центре обороны Джона Терри и Курта Зума, а в зимнее трансферное окно приобрести в команду еще одного защитника.
В сферу интересов клуба попали Майкл Кин из «Бернли», а также Бен Гибсон, выступающий за «Мидлсбро».