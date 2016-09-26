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    Кэхилл и Иванович могут покинуть «Челси»

    Защитники «Челси» Гари Кэхилл и Бранислав Иванович могут покинуть лондонский клуб. Сообщается, что главный тренер синих Антонио Конте недоволен игрой футболистов и намерен отказаться от их услуг.

    Итальянский специалист планирует использовать в центре обороны Джона Терри и Курта Зума, а в зимнее трансферное окно приобрести в команду еще одного защитника.

    В сферу интересов клуба попали Майкл Кин из «Бернли», а также Бен Гибсон, выступающий за «Мидлсбро».

    Источник: Daily Mail

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    26.09.2016 06:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 26 сентября 2016, 18:36

      у конте 3 победа 3 поражения.так что не стоит обвинят конте.защита у них хромает а вот кучерявый хорош голевой передачу отдает точно.только мяч обрабатывать успеть

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 сентября 2016, 11:43

      Да тут вопрос успеет ли, или раньше самого Конте попросят. Кэхилл вроде сдал, но всё-таки свой. Иванович стабилен, но возможно новый вызов не помешает или и правда в РФПЛ можно вернуться, тут он всех будет на голову выше по уровню.

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      Рейтинг: +91

      frickmaster 26 сентября 2016, 09:53

      непонятно кто раньше покинет

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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 26 сентября 2016, 09:36

      Если Конте сам до зимы доработает

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 26 сентября 2016, 08:24

      Ивановича ждем в России!)

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      Рейтинг: +16

      Azan perm 26 сентября 2016, 07:33

      Ивановича пора уже слить,а вот Кэхилл впоряде

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      Рейтинг: +42

      alboro 26 сентября 2016, 07:19

      Кэхилл читает игру, Конте изменит свое мнение

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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 26 сентября 2016, 07:15

      давно пора

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 26 сентября 2016, 07:03

      скорее конте покинет челси)

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