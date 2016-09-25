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    Ловчев: «Поздравляю «Спартак», потому что он не был безразличен в матче с «Уфой»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 8-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Уфой» (0:1) похвалил московский клуб за старание, несмотря на поражение в данной встрече. Отметим, что эта неудача стала первой для красно-белых в нынешнем чемпионате.

    «Сейчас в стране нет ни одной команды, у которой выстроена игра. У «Спартака», в том числе. Да, команда стала строже в обороне играть, меньше моментов дают создавать соперникам. Но «Спартак» сейчас не та команда, которая способна всех выносить. Она играет большей частью на эмоциях. И их ей дает тренер.

    Не огорчен игрой «Спартака». Каррера сказал, что поздравил игроков с тем, что они играли старательно. Я тоже поздравляю «Спартак», потому что он не был безразличен, как случалось при других тренерах. Чувствовалось, как игроки хотели выиграть», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.09.2016 23:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 26 сентября 2016, 11:03

      Гинер купил! Судью! )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 сентября 2016, 10:31

      Единственный кто из так называемых экспертов высказался адекватно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 26 сентября 2016, 06:41

      Тоже поздравляем)) спартак отдавался по полной. Уже третий раз подряд его имеет Уфа.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 26 сентября 2016, 06:21

      теперь судья виноват

      -1
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