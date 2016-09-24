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    Гвардиола: «Впервые мы ушли на перерыв со счетом 1:1»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча шестого тура АПЛ против «Суонси» (3:1).

    «Сегодня мы очень хорошо играли, но делали очень много неточных последних передач, особенно в первом тайме.

    Нужно выигрывать мяч, использовать мяч и проводить контратаки. Впервые мы ушли на перерыв при счете 1:1. Мы поговорили о командных действиях и во втором тайме играли по-настоящему хорошо.

    Агуэро – это качество. Он отлично перемещается в штрафной, что делает его одним из лучших нападающих в мире, но я хочу помочь ему улучшить игру.

    Не знаю, что с Де Брюйне. Думаю, он травмирован. Вот поэтому нам и нужен большой состав, чтобы каждый помогал команде», – сказал Гвардиола.

    Источник: BBC

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    24.09.2016 19:41
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