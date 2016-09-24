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Мутко: «Я не собираюсь руководить РФС 50 лет»

24 сентября 2016, 16:37
11

Глава РФС Виталий Мутко, который сегодня был переизбран на должность президента организации, отметил, что не видит ничего удивительного в снятии с выборов своих кандидатур Сергеем Прядкиным и Игорем Ефремовым в его пользу. Напомним, Мутко в итоге набрал 266 голосов, значительно обойдя своего основного конкурента Валерия Газзаева.

«Мне понравилось, что они высказали свою позицию. Нужно давать людям высказаться. На выборах в УЕФА бывает и один кандидат. 65 процентов голосов? Я не зацикливаюсь на цифрах и нормально бы отнесся, если бы победил кто-то еще. Я не собираюсь сидеть здесь 50 лет. Если бы видел антагонизм, то, может, и не пришел бы», – сказал Мутко.

Источник: «Матч ТВ»
Мутко Виталий
Комментарии (11)
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каа
1474724892
Опять намутил...)))
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Sergil
1474725218
Надеюсь, ты сдохнешь уже через год...
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семечкин
1474725250
говорят, или врут, что Артём Милевский приветствовал болельщиков Тосно фразой: ГРАБЬ, БУХАЙ, ОТДЫХАЙ... правда-не правда, не знаю....но троим "против Газзаева" это сегодня можно написать над праздничным столом....
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Garrincha58
1474725698
осчастливил! слава богу не 50 лет
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опус 2
1474727524
Вы, батенька ,оптимист ! В 58 то лет !
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a-rakhmatov
1474727937
Мудко дал понять, что 50 лет он не собирается сидеть на этом кресле, но будет сидеть до тех пор, пока вперед ногами не выносят.....
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Алания ни кому продавал
1474729661
Мутко мошеник
Ответить
Avaretz
1474729999
Даже Путин столько не потянет.
Ответить
Aztec58
1474730054
Сколько сидеть и где зависит не от тебя, ага, может ещё Службой внешней разведки поруководишь.
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PESHES
1474737577
Гнать его в шеююююююююю из спорта....
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