Мутко: «Я не собираюсь руководить РФС 50 лет»

Глава РФС Виталий Мутко, который сегодня был переизбран на должность президента организации, отметил, что не видит ничего удивительного в снятии с выборов своих кандидатур Сергеем Прядкиным и Игорем Ефремовым в его пользу. Напомним, Мутко в итоге набрал 266 голосов, значительно обойдя своего основного конкурента Валерия Газзаева.

«Мне понравилось, что они высказали свою позицию. Нужно давать людям высказаться. На выборах в УЕФА бывает и один кандидат. 65 процентов голосов? Я не зацикливаюсь на цифрах и нормально бы отнесся, если бы победил кто-то еще. Я не собираюсь сидеть здесь 50 лет. Если бы видел антагонизм, то, может, и не пришел бы», – сказал Мутко.