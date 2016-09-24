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    Мутко: «Предполагаю изменения в системе управления РФС»

    Глава РФС Виталий Мутко, переизбранный сегодня на данную должность, подчеркнул, что готов подвергнуть организацию структурным изменениям.

    «Опыт года работы (одновременно на постах главы РФС и министра спорта) у меня есть, сейчас я предполагаю структурные изменения, я предполагаю, что мы изменим систему управления. Есть у нас Никита Павлович Симонян, я всегда говорил, что у нас должен появиться «Никита Павлович Симонян-2». Мы должны вырастить такого вице-президента федерации футбола», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    24.09.2016 13:43
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