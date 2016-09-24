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    Гвардиола запрещает агентам и родственникам игроков «Сити» говорить плохое о клубе

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о правилах в английском клубе. Напомним, ранее агент полузащитника Яя Туре Дмитрий Селюк подверг критике работу испанского специалиста.

    «Я определяю то, что происходит в моей команде. Не знаю, согласны ли с этим другие. Я главный. Я тренер, и мне принимать решения. Не для своей выгоды, а в пользу клуба.

    Клуб не хочет слушать разговоры агента в СМИ о своем же решении. И игроки знают, что если их агенты, жены, отцы или сыновья говорят о чем-то плохом, то они не будут частью «Сити». Самое главное – это клуб», – сказал Гвардиола.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    24.09.2016 01:36
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +536

      dolf666 26 сентября 2016, 14:30

      дозапрещается Пеп. как бы не пришлось новый клуб опять искать за полгода до конца сезона

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      dudarik 24 сентября 2016, 21:08

      Сектант

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 24 сентября 2016, 10:41

      Всё правильно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 24 сентября 2016, 10:28

      не любит Пеп критику

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 24 сентября 2016, 10:24

      У каждого своя правда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 сентября 2016, 10:11

      гвардьола рехнулся по ходу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 24 сентября 2016, 10:04

      Гнать пора Туре и Селюка с их амбициями в Китай.

      0
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 24 сентября 2016, 09:35

      Мания величия. А как же истинные завоевания демократии, которыми так гордятся британцы: свобода слова и право каждого публично высказывать своё мнение? Если дойдет до суда, у Гвардиолы шансов ноль.

      2
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 24 сентября 2016, 09:32

      Скоро он и дышать запретит...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > dzhanavar 24 сентября 2016, 09:35

      И в туалете пукать только в ритм клубного гимна.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 24 сентября 2016, 07:42

      Т.е. Туре выплюнут без вариантов.

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > ДАША Д 24 сентября 2016, 11:16

      Не выплюнут. Турнут.

      0
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