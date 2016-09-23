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    Шевченко: «Даже если бы Украина играла с Косово в Австралии, болельщики поддержали бы нас»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал информацию о том, что матч отборочного этапа к ЧМ-2018 против команды Косово пройдет в Польше.

    «Матчи с Косово так же важны, как и матчи с другими командами. Эти игры планируют провести на нейтральных полях. Я знаю, что наши болельщики все равно будут на этих поединках, даже если бы играть пришлось в Австралии.

    Все в Европе мало знакомы с этой командой. В таких случаях трудно сказать, чего ждать от соперника. Для анализа мы будем иметь две игры — с Финляндией и Хорватией.

    Сейчас я работаю и живу в Украине, но при этом часто бываю за границей, бываю с семьей. Все понимают, что работа футболиста и работа футбольного тренера — это много разъездов. В этом смысле, у меня ничего не изменилось», – цитирует Шевченко 1927.kiev.ua.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2016 21:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11234

      alp 23 сентября 2016, 22:47

      это он после того, как узнал, что игра будет в польше? ))))))))) у хохлов реально воспаление мозга на фоне своей исключительности )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > alp 1 октября 2016, 01:42

      А ты проверял? Доктор ......

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 23 сентября 2016, 22:39

      Чи не пофиг.. Можно и в Австралии ..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 23 сентября 2016, 21:53

      скажи бендеры отморозки..

      1
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      Рейтинг: +11234

      alp > Chernyi Lis 23 сентября 2016, 22:48

      бендеры = это населенный пункт в Белоруссии... ты, вероятно, о бандеровцах ))

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 23 сентября 2016, 21:33

      пиздов от пшеков получите

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