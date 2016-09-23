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    Сампаоли: «Хочу, чтобы Бен Арфа позвонил мне в январе»

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли заявил, что летом в стан его команды мог перейти полузащитник Атем Бен Арфа, но футболист предпочел «ПСЖ». Ранее стало известно, что игрок недоволен своей ролью в парижском клубе.

    «Мы имели разговор с Бен Арфа, но он предпочел «ПСЖ» и мне от этого очень грустно. Футболист с такими способностями должен играть. Я хочу, чтобы он позвонил мне в январе и перешел в наш клуб», – заявил специалист.

    Источник: Goal.com

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    23.09.2016 18:28
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 сентября 2016, 21:42

      Ничему жизнь Бен Арфа не учит... Ясно было что на скамейке будет сидеть, но нет же, розовый очки и хороший контракт сделали своё тёмное дело...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 23 сентября 2016, 20:32

      Классс!!!

      -1
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