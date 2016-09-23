Сампаоли: «Хочу, чтобы Бен Арфа позвонил мне в январе»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли заявил, что летом в стан его команды мог перейти полузащитник Атем Бен Арфа, но футболист предпочел «ПСЖ». Ранее стало известно, что игрок недоволен своей ролью в парижском клубе.

«Мы имели разговор с Бен Арфа, но он предпочел «ПСЖ» и мне от этого очень грустно. Футболист с такими способностями должен играть. Я хочу, чтобы он позвонил мне в январе и перешел в наш клуб», – заявил специалист.