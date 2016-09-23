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    Черчесов: «Мне комфортно работать вместе с Мутко»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящий выборах президента РФС. По словам специалиста, ему комфортно работать вместе с действующим президентом Виталием Мутко.

    «На мое отношение к своей работе и обязанностям главного тренера национальной сборной России выборы президента РФС не повлияют. Вместе с тем, с Виталием Мутко мы с первого дня работаем вместе, обговорили все важные моменты, что называется, на берегу. Мне комфортно взаимодействовать с ним. Все вопросы, пожелания оперативно решаются, слова «нет» от него я еще не слышал», – заявил наставник национальной команды.

    Источник: РФС

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    23.09.2016 16:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +87

      Polilux 23 сентября 2016, 20:09

      Черчесу - где бы не пилить. Динамо - Сборная - РФС ! Подлижу любому.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Polilux 24 сентября 2016, 03:07

      В Тереке не долизал, попросили однако, на выход.

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 23 сентября 2016, 17:53

      вот это земелю обидел !

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      Рейтинг: +54

      pktsoev 23 сентября 2016, 17:33

      С усатым тебе будет ещё комфортнее! Если что не так, за усы его и во Владик на выжженую землю...

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