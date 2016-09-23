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    В связи с новой травмой Компани «Манчестер Сити» готов предложить за Бонуччи 50 миллионов

    «Манчестер Сити» намерен усилить защитную линию в зимнее трансферное окно.

    Защитник манкуинанцев Венсан Компани вновь травмировался, проведя всего один матч после прошлого повреждения. В связи с этим «Манчестер Сити» готов предпринять попытку купить игрока «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

    Сообщается, что англичане могут заплатить туринцам 50 миллионов фунтов за их футболиста. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ранее называл Бонуччи одним из своих любимых игроков, отмечая его умение начинать атаки.

    Летом Бонуччи пытался приобрести «Челси», однако сделка не состоялась.

    Источник: Football Italia

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    23.09.2016 01:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +62

      omnikolaev 24 сентября 2016, 15:40

      смеетесь что ли? за Давида Луиса отдают 40, а Леонардо минимум раза в два лучше!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 23 сентября 2016, 11:02

      Жалко парня. У него могли быть выдающиеся результаты...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +34

      Moglover 23 сентября 2016, 08:18

      да ну не уйдёт Бон из Юве

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -92

      Raxor 23 сентября 2016, 01:52

      мне кажется пепка понял от чего у компани травмы хD

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > Raxor 23 сентября 2016, 08:42

      Это точно, вчера буквально в этом уверял.

      -1
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