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    Примера. «Валенсия» обыграла «Алавес» и набрала первые очки

    В матче пятого тура Примеры «Валенсия» одолела «Алавес» – 2:1. Счет был открыт благодаря автоголу гостей, автором которого стал Виктор Лагуардиа. Затем «Алавесу» удалось восстановить равновесие усилиями Гаиски Токеро, но реализованный Даниэлем Парехо пенальти в концовке встречи принес валенсийцам победу.

    Таким образом, «Валенсия» набрала первые очки и поднялась с последнего места на 18-е. «Алавес» остался на 12-й позиции.

    Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур

    Валенсия – Алавес – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Лагуардиа, 29 (в свои ворота); 1:1 – Токеро , 45; 2:1 – Парехо, 90 (с пенальти).

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2016 00:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 23 сентября 2016, 11:13

      Отскочила Валенсия

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 23 сентября 2016, 10:26

      хм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 23 сентября 2016, 09:37

      Победа Валенсии - это уже сродни неожиданности.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 23 сентября 2016, 09:24

      С почином Валенсию)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 23 сентября 2016, 07:59

      Валенсии повезло с пенальти, и не повезло с Лимой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 23 сентября 2016, 07:57

      Не та нынче Валенсия!

      0
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 23 сентября 2016, 06:46

      Молодца!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      LIZA1998 23 сентября 2016, 05:50

      Молодцы!

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 23 сентября 2016, 05:31

      А я ставил на Алавес, ну зачем ты выиграла Валенсия? Зачем? Сегунда уже давно скучает по тебе

      0
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      Рейтинг: +331

      NapaS 23 сентября 2016, 02:42

      Все по плану))

      1
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