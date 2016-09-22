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    Бауса: «Барселона» просит нас аккуратно обращаться с Месси, но сама этого не делает»

    Главный тренер сборной Аргентины Эдгаро Бауса выразил недовольство травмой нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который пропустит около трех недель.

    «Барса» посылает нам сообщения с просьбами аккуратно обращаться с Месси, но не похоже, что они сами о нем заботятся. Кажется очень странным, что они дают ему играть с теми проблемами, которые у него есть.

    Мы получили официальное уведомление о том, что у Лионеля разрыв правой приводящей мышцы и он выбыл на три недели. Это представляется нам странным, ведь трех недель мало, чтобы восстановиться от такой травмы.

    Нам до сих пор так и не удалось поговорить с ним, но мы хотим знать точную информацию. Вероятно, он проходит обследование, и доктор сборной ждет результатов, чтобы мы могли составить ясную картину», – сказал Бауса.

    Из-за травмы Месси, скорее всего, пропустит матчи отбора на ЧМ-2018 против сборных Перу и Парагвая.

    Источник: Goal.com

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    22.09.2016 23:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +30

      Texac777 23 сентября 2016, 03:58

      Месси выздоравливай

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 23 сентября 2016, 01:33

      А потому что вы ему зарплату не платите...

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 22 сентября 2016, 23:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Причем тут барса? Так туран ракитич неймар атлетико просто косила хорошо что их не сломали... 7 матчей реал у атлетико выиграть не могли говорят сами гордо... косят только так... семиона не тренер футбола а мма и UFC

      -4
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 22 сентября 2016, 23:34

      Да, ладно! Травмы вообще-то обычное дело и плакаться по этому поводу не обязательно. Хотя бы потому, что португезы без Кри Европу взяли или потому, что тот же Лео вообще не собирался выступать за сборную.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > ШарКий вояж в ТуЛузу 22 сентября 2016, 23:36

      Крио для сборные нечего не делает как месси

      -1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > de bruyne 22 сентября 2016, 23:45

      А вот я чего-то не догоняю).
      Так "нЕчего" или "как Месси"?
      Или, может, "как Месси ничего"? ))

      3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > ШарКий вояж в ТуЛузу 23 сентября 2016, 01:04

      Хоть один матч на евро или мире роналду помог сборной покажи с топ сборным?

      -3
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      ...
      Рейтинг: +178

      Zenit & MU > de bruyne 23 сентября 2016, 09:17

      падежи сначала выучи, а потом пиши комменты!!!

      2
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