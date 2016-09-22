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    Фабрегас: «С приходом Конте в «Челси» моя жизнь стала тяжелее»

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас дал понять, что намерен завоевать место в основном составе лондонской команды. Напомним, что в нынешнем сезоне испанский хавбек лишь дважды появлялся на поле с первых минут.

    «Для меня это новая ситуация, так как в течение 13 лет я всегда выступал в стартовом составе. Не собираюсь скрывать того, что моя жизнь стала тяжелее после прихода Конте. Но я не хочу жаловаться и сдаваться.

    Конте хочет побеждать. Если он не выпускает меня в основе, значит на то есть определенные причины. Надеюсь, я смогу заставить его включить меня в стартовый состав», – сказал Фабрегас.

    Источник: Skysports

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    22.09.2016 14:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 22 сентября 2016, 21:37

      диванные эксперты блять всплыли, пиццу сначала дожуйте до конца...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 сентября 2016, 17:54

      новая метла,по новому....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 22 сентября 2016, 15:00

      За Барселону всего 96 игр. Часть из них со скамейки

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Генрих Баченко 22 сентября 2016, 14:47

      Ага и часто ты в Барсе в основе играл?!

      -1
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