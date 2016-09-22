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    Мутко: «Конкуренция на выборах президента РФС? Это же смешно»

    Министр спорта России Виталий Мутко подчеркнул, что и дальше намерен занимать должность президента РФС.

    «Я бы сейчас не говорил о конкуренции. А вот что хочу сказать: я работаю министром спорта и не собираюсь прекращать эту деятельность, перед нами стоят большие вызовы, впереди ЧМ-2018. Сейчас вопрос не в том, кто будет следующий президент РФС. Моя задача за прошедший год была – нормализовать ситуацию в российском футболе, погасить долги, уйти от скандалов, помочь сборной России, которая чуть не осталась без Евро-2016. Вот мы сейчас позанимались немножко женской командой, и она в результате попала на чемпионат Европы.

    И потом. Про какую конкуренцию вы говорите? О чем разговор? Меня выдвинули 90 процентов всех федераций и субъектов. Это же смешно. Просто люди иногда теряют ориентиры, забывают, кто они. Мы же все друг друга знаем в России. Страна большая, но маленькая, как говорится. Я конкуренции не боюсь! Это первое. И еще – у меня есть два дня перед выборами.

    И второе: главное, чтобы не приходили люди в эту организацию и не делали ее посмешищем. И я хочу сделать главное и уже почти это сделал – создать нормальный документ развития футбола. Не так, чтобы утром лимит приняли, а вечером собрались, подумали и отменили. Я хочу, чтобы была единая программа. Пока я буду министром, я все равно буду сопровождать всю эту работу. Вот мои коллеги в немецком футбольном союзе не дадут соврать – у них два или три президента поменялось уже. А результат все равно тот же! А то почитаешь некоторых – они, если станут президентом, первым делом лимит собираются отменить. Я же хочу, чтобы РФС был самостоятельной организацией, чтобы исполком был исполкомом, конференция – конференцией! Чтобы комитеты работали! Вот и все», – сказал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.09.2016 13:54
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +332

      семечкин 22 сентября 2016, 20:23

      Нормального министра обороны Россия получила года три назад..
      В этом году вроде бы( тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) определились с нормальным министром образования....
      министра МВД надо срочно, ну и парочку министров на хозяйство..... а потом и до Мутко очередь дойдёт....
      Ну, право-слово, не время сейчас спускать шкуру за развал олимпийского движения в России, за допинговые скандалы, за биатлон, за баскетбол, за то,что Мутко не понимал, и не понимает, что в ВАДА нам нужен свой представитель....(откуда вообще морячок должен что-то понимать про ВАДА???) .. и что именно отсутствие нашего представителя в ВАДА даёт возможность Сирене Вильямс жрать гормоны и наркотики играя при этом в теннис, а Лене Исинбаевой приезжать в Рио не за золотой медалью, а в качестве чиновника....
      СНАЧАЛА БУДЕМ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК В МВД!!!!
      А МУТКО ПУСТЬ ПОКА МУТИТ.....

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > семечкин 22 сентября 2016, 21:50

      Министр образования? "Божествование" и "должествование",ну не смешите.Она хочет ввести "Уроки религии" со 2-го класса по 9.
      Насчёт Исинбаевой. Она ещё в 2014 году сказала,что не собирается жить в России,а уедет в Монако.Как она будет чиновником России,живя в Монако.
      Ну и про Шойгу.Да,согласен,много лет к нему не было претензий вообще.Но вот только недавно появилась информация о его доме,на который он мог бы заработать проживя ещё лет так 50.Всё это есть в свободном доступе в инете

      -3
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      Рейтинг: +332

      семечкин > андрей андреев 22 сентября 2016, 22:23

      да,да.... мне попадались рассуждения на футбольном форуме о выборах в ГосДуму ..... и в частности я отметил в своём блокноте приверженцев Борового, его дамы сердца Новодворской и ещё кого-то из сонмища жидов, Касьянова или Каспарова, без разницы.....
      так вот мне на этих господ, их воздыхателей и соратников.....как бы это по-толерантнее сказать???...
      не то, что слушать речи, а и хуй не положить, потому как не отмоешь его потом!!!...

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > семечкин 23 сентября 2016, 00:16

      Я не про выборы,а про министров.А к "жидам" вы зря плохо относитесь.Половина изобретений в СССР и России их рук ( и мозгов) дело.

      -2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > семечкин 23 сентября 2016, 12:25

      Для тебя есть разница кто тебя грабит, русский тувинец или еврей?

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 23 сентября 2016, 12:26

      Это они только тарахтят, что еврей плохие. а лечится к ним побегут, пустобрехи.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > семечкин 23 сентября 2016, 12:35

      Как на счет Девы Марии и всех Апостолов, тоже положишь? Все они еврейского роду племени.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 23 сентября 2016, 13:12

      " и в частности я отметил в своём блокноте приверженцев Борового"
      Дедушка не в НКВД служил?

      -2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 23 сентября 2016, 19:30

      Вертухай, чистокровный, знаний нет, есть рвение.

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      Рейтинг: +332

      семечкин > андрей андреев 24 сентября 2016, 15:53

      разница между жидами и евреями очевидна... и не нужно интерпретировать мои слова в своём понимании этого вопроса...
      к примеру, не надо представлять мне Порошенко, как брата того же Эйнштейна...
      так вот с евреями, как с представителями нации, у меня всё ровно

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин > kykyi 24 сентября 2016, 16:05

      1. кто меня грабит, в принципе значения не имеет, но если меня грабит русский, то чаще всего он это делает в одиночку, а жиды- всем кагалом...
      2. лечится я бегаю в поликлинику по месту жительства, паспорт у терапевта не спрашиваю, будет принимать еврей- конечно не уйду, ведь столько времени в очереди просидел уже...
      3 Дева Мария и Апостолы мне не попадались пока на жизненном пути... попадутся позже- ничего класть(ложить) не буду, так как я и на жидов даже не собирался класть, по выше означенной причине...
      4. насчёт чистокровного вертухая.... ты ж не веришь в расовые и генетические предрассудки.... откуда же такая категоричность?

      0
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      ...
      Рейтинг: +332

      семечкин > андрей андреев 24 сентября 2016, 16:08

      дедушка в НКВД не служил, но я бы месяца на полтора устроился на исправление перегибов и "головокружений от успехов"... без базара...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1068

      wobaekat 22 сентября 2016, 18:23

      Это же Россия.
      Фраза вполне могла уложиться в две слова: "Выборы? - Смешно"

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 22 сентября 2016, 17:29

      Мутко - президент РФС! Это же смешно!!! Боюсь только, что опять долго смеяться придется.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > edw7777 22 сентября 2016, 19:34

      И смеяться будет Мудко, дай Бог, что бы не долго.

      -2
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 22 сентября 2016, 17:12

      Черт одним словом,что он сделал,балабол?...Хуже нас ни кого нет,150 мил.человек и не можем воспитать 11 калек,которые все сделают для победы.Футбол это не просто пинай мяч,здесь нужна физика,рабочая голова,психология победителя,тактика и ещё много разных вещей,мы футбольная страна на уровне любительском,на профессиональном мы ни кто и ни куда мы не движемся,кроме Черышева ни одного игрока в Европе,о чем мы говорим вообще.Нужен человек который соброжает в футболе а не этот министр гребанный!

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Psih86 22 сентября 2016, 17:38

      Проблема в том,что "человеку соображающему в футболе" денег не дадут. А этот вхож к "Нему"

      -1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 22 сентября 2016, 19:38

      Дадут с условием, что часть вернет, виолончелей в стране не хватает, однако.

      1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 22 сентября 2016, 16:30

      Ты сам себя выдвинул, а не люди.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 сентября 2016, 16:25

      Наглость-национальная черта лупоглазого.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      опус 2 22 сентября 2016, 16:21

      Мутко-Просто люди иногда теряют ориентиры,забывают ,кто они. По другому -суки нюх потеряли !

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 22 сентября 2016, 16:09

      Вот он то сделал, вот он это сделал,... какой он молодец,а остальные что делали...? Как будто сидели и ждали что он всё решит.... только на словах он матер,а на деле НИ О ЧЁМ... хуже только делает...

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Atoniq 22 сентября 2016, 16:16

      Как и многие на словах он Лев Толстой,а дальше все знают)

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Pro100Kid 22 сентября 2016, 17:45

      Неее...На Льва Николаевича не тянет,максимум на Петросяна("Как жахнем всех в 18-м году!"))))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 22 сентября 2016, 18:02

      По этому и поклонники одни и те же.

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 22 сентября 2016, 16:02

      Круговая порука - изберут снова, ведь президент же поддерживает... Куда не сунет свой нос - везде только хуже становится. С параолимпийцами натворили дел, и тишина, ни кто ни слова об этом.

      4
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 22 сентября 2016, 15:43

      Кто нибудь ходил на выборы вообще 18го числа!?)))

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Legioner-05 22 сентября 2016, 15:55

      Я ходил и не жалею об этом. Делай, что должно и будь, что будет.

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi > Legioner-05 22 сентября 2016, 15:58

      У меня из всех знакомых 2 человека ходили.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > richi 22 сентября 2016, 16:20

      Ну теперь можете от души желать Мудко, всего, чего только не пожелаете. Теперь у него 54% есть, всенародная поддержка.

      1
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > richi 22 сентября 2016, 16:29

      Всё верно, тому, кого всё устраивает, на выборах делать нечего!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 22 сентября 2016, 17:48

      Я не пошёл.Моих(Каспаров,Боровой) не допустили,а остальные ....

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Legioner-05 22 сентября 2016, 17:50

      Конечно.Бюджетники,солдаты,полиция и сидящие в тюрьмах.А..ещё Чечня 98% пришла

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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 22 сентября 2016, 18:05

      ну значит твой голос за Ер(вбросили). В саратовской обл.на 100 с лишним участках 62.2% за ЕР( просто совпадение, ноу криминалити)

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 22 сентября 2016, 18:15

      Юр,честно,не вижу разницы,за кого(ер,лдпр,кпрф,сп) его бы вбросили.Если Парнас,Яблоко и др. не могут договориться,мы ничего не сделаем.Выборами у нас ничего не изменишь.

      -1
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