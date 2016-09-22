Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Луч-Энергия» в ближайшее время получит деньги на выплату зарплат

    В ближайшее время задолженности по зарплате игроков «Луча-Энергии» будут погашены. Как сообщают в пресс-службе администрации Приморского края, деньги на спасение клуба найдены и переведены в департамент физкультуры и спорта.

    «В администрации состоялось совещание, посвященное деятельности клуба. Губернатор вник в ситуацию, приняты первоочередные меры. Крупная сумма поступила в департамент физкультуры и спорта, в ближайшее время она будет перечислена «Лучу». Деньги пойдут на выплаты долгов. Это должно решить часть накопившихся проблем, в том числе и вопросы с тренировок и игр», – приводит слова представителя администрации PrimaMedia.

    Напомним, что ранее футболисты «Луча-Энергии» бойкотировали тренировки из-за долгов по заработной плате.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2016 13:11
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 22 сентября 2016, 14:01

      в первую очередь деньги получат все руководители и их друзья

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11