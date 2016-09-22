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    Луис Суарес – Филипе Луису: «Футбол – игра для мужчин, нельзя устраивать цирк»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес ответил на жалобы защитника «Атлетико» Филипе Луиса, который обвинил уругвайца в преднамеренном желании ему нанести травму. Во время матча в рамках 5-го тура чемпионата Испании Суарес наступил на ногу игроку «матрасников».

    «Футбол – игра для мужчин. Произошедшее на поле, должно оставаться там. Нельзя постоянно устраивает цирк на основе моментов игры. Еще раз говорю, что футбол предназначен для мужчин», – заявил Суарес.

    Источник: AS

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    22.09.2016 07:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +41

      Леопольд 23 сентября 2016, 09:46

      Прочитайте внимательнее. Он имеет в виду, что, сыграв матч, не следует потом жаловаться на соперника. Играй на поле, как можешь, а разговоры - для девочек

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 22 сентября 2016, 14:04

      Таким парням как Филиппе надо бы ноги отломать!

      0
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      Рейтинг: +12

      Serega29 22 сентября 2016, 11:43

      Что?! Кто видел хотя бы вчерашнюю игру поймёт, что это не мужчина, а сопливая девочка: при любом столкновении этот "мужчина" падает, корчится от боли и чуть ли не плачет, а потом встаёт как ни в чем не бывало, поэтому просто смешно))

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 22 сентября 2016, 09:11

      Зарядить в кресты ему надо будет в следующем матче, мужику такому

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 22 сентября 2016, 09:04

      Давно мужиком-то стал??

      4
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      Рейтинг: +90

      greck 22 сентября 2016, 08:44

      он теперь не Кусарес, а Топтарес?

      0
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      Рейтинг: +183

      artydoc 22 сентября 2016, 08:32

      Кто бы говорил!

      0
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 22 сентября 2016, 08:16

      Забыл наверно как баба кусался бегал.... Смешной типчик......

      4
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      Рейтинг: +29

      Генрих Баченко 22 сентября 2016, 08:00

      Смешно...

      2
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