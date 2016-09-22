Луис Суарес – Филипе Луису: «Футбол – игра для мужчин, нельзя устраивать цирк»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес ответил на жалобы защитника «Атлетико» Филипе Луиса, который обвинил уругвайца в преднамеренном желании ему нанести травму. Во время матча в рамках 5-го тура чемпионата Испании Суарес наступил на ногу игроку «матрасников».

«Футбол – игра для мужчин. Произошедшее на поле, должно оставаться там. Нельзя постоянно устраивает цирк на основе моментов игры. Еще раз говорю, что футбол предназначен для мужчин», – заявил Суарес.