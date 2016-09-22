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    Примера. «Барселона» и «Атлетико» поделили очки и другие результаты

    В матче пятого тура Примеры «Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Атлетико» – 1:1. В конце первого тайма Иван Ракитич вывел каталонцев вперед, но во второй половине Анхель Корреа восстановил равновесие.

    В других встречах тура «Атлетик» обыграл «Гранаду», «Реал Сосьедад» разгромил «Лас-Пальмас».

    Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур

    Барселона – Атлетико – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ракитич, 41; 1:1 – Корреа, 61.

    Гранада – Атлетик – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Гарсия, 15; 1:1 – Карсела-Гонсалес, 44; 1:2 – Лапорт, 77.

    Реал Сосьедад – Лас-Пальмас – 4:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Жозе, 1; 2:0 – Вела, 22 (с пенальти); 3:0 – Зурутза, 35; 4:0 – Жозе, 53 (с пенальти); 4:1 – Тана, 61.

    Удаления: нет – Боатенг, 21.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2016 00:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 22 сентября 2016, 10:55

      какие молодцы - и очки поделили, и результаты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 сентября 2016, 10:02

      все ожидаемо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30

      Texac777 22 сентября 2016, 01:58

      Угадал ничейки барсы и реала

      0
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