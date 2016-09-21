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    Бубнов: «Посмотрим, как итальянскому мотиватору удастся выйти из этой ситуации»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Спартака» от «СКА-Хабаровска» (0:1). По словам специалиста, красно-белым это поражение может аукнуться.

    «Вылет «Спартака» из Кубка России может крепко ему аукнуться. Во-первых, это провал задачи на сезон; во-вторых, удар по обнадеженным последними результатами болельщикам; в-третьих, психологическое потрясение для самой команды, игравшей прежде на кураже. «Спартак» хорошо выглядел на старте чемпионата, но определенная нисходящая динамика после уверенной домашней победы над «Краснодаром» все-таки прослеживалась. В игре с «Локомотивом» сам Каррера обнаружил прилично недочетов, а в Оренбурге красно-белые позволили хозяевам создать целый ряд опасных моментов у своих ворот. Посмотрим, как итальянскому мотиватору удастся выйти из этой ситуации», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    21.09.2016 17:51
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +12

      muromen 22 сентября 2016, 11:34

      Итальянскому мотиватору пора уже свой "мотиватор" доставать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 сентября 2016, 08:13

      По кубкам нынче не судьба,
      Опять к другим ушла борьба.
      Напишем новую строфу,
      Дай бог не радовать Уфу.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      dimsok 21 сентября 2016, 23:44

      Бубнов сегодня на коне...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 21 сентября 2016, 22:43

      да опять бубновское время.но в этот раз не надолго

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 21 сентября 2016, 22:36

      Бубёнов! Как же ты ждал этого.

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 21 сентября 2016, 21:58

      Да никакой катастрофы нет - всё же очевидно: Спартак решил играть на один фронт, и что-то мне подсказывает что именно в этом сезоне всё должно получится!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 сентября 2016, 21:22

      Каррера хоть и взял с собой основу, но решил её не выставлять. Больше половины матча играли преимущественно дублёры. Никакой катастрофы нет, ибо Чемпионат страны куда важнее внутреннего Кубка. А вот выступление в Европе - нет. Короче: небольшая неприятность. И не нужно её воспринимать всерьёз. ЦСКА и "Ростов" вон вообще полные дубли выставляли, и тоже проиграли. Что им теперь всем - вешаться? Или готовиться к куда более важным поединкам, чем эти? У нас теперь "цыплят" сначала по осени считают! Ну а весной чьи-то окрепшие петушки и курочки заклюют всех остальных!!!

      4
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      Рейтинг: +1191

      ttter 21 сентября 2016, 20:58

      Нечего страшного не произошло

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > ttter 22 сентября 2016, 18:56

      Конечно! Продолжайте в том же духе.

      1
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      Рейтинг: +12324

      Вомбат 21 сентября 2016, 19:42

      Я посмотрел эту игру - Спартак явно сливал, жертвуя кубком в пользу борьбы за золото.

      -2
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 21 сентября 2016, 19:25

      Бубнов похож на старого, забытого уже всеми проститута. Когда у команды успехи, победы, он в общей струе поет ей дифирамбы - "Ай какой молодец тренер, какие герои футболисты!" Стоит только команде чуть оступиться - сразу глубокомысленное Гэндальфское прорицание - "Я вижу нисходящее движение! Скоро успехам команды придет белый северный зверек".. Я всё понимаю. Чел просто зарабатывает деньги как умеет, а именно своими "мудрыми" комментариями на разных ресурсах. Будем снисходительны. По факту ни для кого не могло быть сюрпризом, то что несыгранный состав, наполовину состоящий из вчерашних дублеров не справился с крепким коллективом взрослых злых мужиков, максимально заряженных на победу. И аналогичный результат ЦСКА тому подтверждение

      1
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      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > oyabun 21 сентября 2016, 20:08

      ...не согласен с тобой, ябун! ...проститутом называть уважаемого человека негоже даже для ябуна! креатив высказываний викторыча предполагает притапливать за болел и результат....и если учесть, что бубнов всегда был против увольнения аленя, то не трудно понять его мотивации

      -2
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      Рейтинг: +33416

      oyabun > Саня БУБА 21 сентября 2016, 20:24

      ты прав. Не стоило такие ярлыки мне навешивать на Бубнова. Погорячился я. И перед ним готов извинится, за подобное сравнение. Всё реакция на поражение. Очень расстроился

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