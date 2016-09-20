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    Мутко: «Сумма трансляции ЧМ-2018 увеличена в разы. Страшно ее называть»

    Министр спорта России, глава РФС Виталий Мутко рассказал, что права на трансляцию чемпионата мира-2018 не купил еще ни один телеканал. По словам функционера, цена на трансляцию увеличена в разы и ему страшно ее называть.

    «Футбол оценивается стоимостью человеко-минуты. Это не совсем справедливо. Нам самим предстоит очень многое сделать в футболе для того, чтобы показать его привлекательность. Пока никто в очереди не стоит на покупку прав. Будучи президентом клуба, я платил на протяжении нескольких лет за то, что нас показывают. Потом я просил минуту рекламы вокруг футбола, а потом сказал: « Кто хочет – заплатите деньги». Этот путь надо пройти. Пока нам диктуют цену – не мы.

    Как только будет создан продукт, который захотят покупать, тогда можно говорить о переоценке стоимости. Здесь есть свои нормы и правила. Пока еще ни один российский телеканал не купил права на трансляцию ЧМ-2018. Страшно называть сумму, она увеличена в разы. Происходит сравнение с европейским рынком, и такая же цена выставляется для России. Но здесь минута считается в рублях, а они продают в долларах», – заявил Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2016 17:10
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +483

      headdevil 21 сентября 2016, 14:28

      В топку ТВ, пойдем на стадион! +Сопка в помощь

      0
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 20 сентября 2016, 23:11

      У Мудко вышла какая-то сумма. И похоже, что она больше чем у Захарченко.
      Но он, как и Захарченко, будет хранить деньги у своей сестры, а может и у сестры Захарченко. Мудко еще не решил.

      1
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      Рейтинг: +6008

      GoldPlayFIFARus9 20 сентября 2016, 22:15

      Кто нибудь может перевести на русский то,что он сказал?
      (Кроме того,что цена на трансляцию огромная,и нам её покупать не шибко выгодно). Букв слишком много,а смысловую нагрузку только такую увидел.

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > GoldPlayFIFARus9 20 сентября 2016, 22:18

      Про " смысловую нагрузку ",это не к Мутко.Он то и выражений таких не знает.Пишите проще))

      1
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      Рейтинг: -242

      kauk 20 сентября 2016, 20:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      чм 2018 надо в россосисии отменить и провести в другой нормальной стране а то с русских все деньги вытащит президент и его единая россия

      -18
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > kauk 20 сентября 2016, 20:35

      нормальная срана это уркаина?? не смеши мои искандеры!

      5
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      Рейтинг: -242

      kauk > кошмарик 20 сентября 2016, 21:39

      она и то лучше россосисии а те кто минусы ставил засунте себе этот палец в опу стадо баранов вы реально бараны непонимаете что на вас на всех правительство клала болт патриоты х.....вы

      -3
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      Рейтинг: +111

      Jaguar58 > kauk 20 сентября 2016, 21:57

      вот на счет болта ты прав!!!!

      -1
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      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 20 сентября 2016, 20:09

      Ну это полный Атас!!! Других слов просто нет!

      -1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 20 сентября 2016, 19:56

      Если сейчас цену страшно называть, то что будет ближе к чемпионату, ведь инфляция идёт и снижается она только на языках наших чиновников.

      -2
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      Рейтинг: +244

      Grelas 20 сентября 2016, 19:44

      Что-то очень "Мудко" на бомбардире, я уже таблетки от рвоты принимать начал.

      -3
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 20 сентября 2016, 19:41

      Там где деньги сразу Мутко появляется

      -1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 20 сентября 2016, 19:21

      странные люди...везде только деньги деньги

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 сентября 2016, 17:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И захотела она стать владычецей морскою и чтоб была золотая рыбка была у нее на посылках.." Но осталась с разбитым корытом. А С Пушкин, русский гений. Мудке бы надо перечитать эту сказку.

      -8
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 20 сентября 2016, 22:20

      И ещё восьми,которые тебе минусы поставили)))

      1
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