Сборная России может сыграть против Румынии в Грозном или Махачкале

РФС готов рассмотреть вариант проведения товарищеского матча сборной России против команды Румынии на юге страны. Об этом заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.

«Мы готовы рассматривать юг страны – Грозный и Махачкалу. Футболисты не должны мерзнуть», – сказал Мутко.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча между сборными России и Румынии пройдет в Казани 14 ноября. Позже Мутко подчеркнул, что матч может не состояться в столице Татарстана из-за погодных условий.