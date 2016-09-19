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    Сборная России может сыграть против Румынии в Грозном или Махачкале

    РФС готов рассмотреть вариант проведения товарищеского матча сборной России против команды Румынии на юге страны. Об этом заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.

    «Мы готовы рассматривать юг страны – Грозный и Махачкалу. Футболисты не должны мерзнуть», – сказал Мутко.

    Напомним, ранее сообщалось, что встреча между сборными России и Румынии пройдет в Казани 14 ноября. Позже Мутко подчеркнул, что матч может не состояться в столице Татарстана из-за погодных условий.

    Источник: Р-Спорт

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    19.09.2016 13:02
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -242

      kauk 20 сентября 2016, 21:49

      так переезжай туда и живи к буратинам

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 сентября 2016, 18:29

      Наконец РФС начал думать, значит Мудко не выберут Президентом РФС.
      Вот и славно.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Гамачl 19 сентября 2016, 15:45

      С удовольствием пойду на игру

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 19 сентября 2016, 14:38

      Давайте Махачкалу у нас солнца больше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 19 сентября 2016, 14:26

      А интересно будет посмотреть сколько туда придёт народу поболеть. Вон Кадыров захотел матч ЧМ-2018, так ему хотя бы товарянк уже предлагают. Да и после Краснодара самое то и дальше на юге России проводить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 19 сентября 2016, 13:42

      Матч надо проводить в Севастополе. Это сразу станет событием мирового масштаба! А мотивация игроков и всех структур просто зашкалит!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей > Зенит оле оле ола 19 сентября 2016, 13:51

      мудила ты гороховый, вот тебя сразу зашкалило! Трубадур без юмора, тупорылый!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 19 сентября 2016, 13:22

      чо думать?? на Карибах играйте.. тепло, игроки не замерзнут.. а болельщики? а что болельщики, дома,по телеку посмотрят..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 19 сентября 2016, 13:16

      Болельщики не должны мёрзнуть!

      3
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