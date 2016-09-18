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    После поражения от «Уотфорда» Моуринью посетовал на работу судей и отсутствие везения

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 5-го тура АПЛ с «Уотфордом» (1:3) поделился мнением о причинах поражения «красных дьяволов» в данной встрече.

    «После матча я размышляю над тремя факторами нашего поражения. И только один мы можем исправить. Он касается наших индивидуальных и коллективных ошибок. Второй фактор – работа судей. Я не могу управлять их работой. Посмотрите на смешную ситуацию с первым голом. И третий фактор – отсутствие везения. В этом матче у нас ее просто не было», – сказал Моуринью.

    Источник: BBC

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    18.09.2016 17:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      BarcaForca 18 сентября 2016, 19:20

      Браво Маур, за то что жестко придерживаешся своей линии

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 сентября 2016, 18:06

      Плохому танцору яйца мешают)))

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 сентября 2016, 17:53

      кстати АВБ тоже всех обвинял и судей и Мутко и поля и все все, но только не себя у них это манера такая (ну не виноватая я)

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 сентября 2016, 17:51

      особенному надо заткнутся и отправляться в Порту с чего начинал пусть там и заканчивает а насчет везения так ему еще повезло что Игало не забил по пустым воротам когда ошибся Де Хеа

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Garrincha58 19 сентября 2016, 03:14

      Скажу то что уже 3 сезон говорю не будь у нас де хея по 3 бы отгружали в каждом матче а с тобой согласен счет мог быть и больше но тут если бы да ка бы погба мог забить и ибра но проиграли заслуженно увы

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      Рейтинг: +113

      df44 18 сентября 2016, 17:47

      Как всегда,виноваты все кроме особенного,еще забыл обвинить погоду,поле,мяч,ну и еще что нибудь

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 сентября 2016, 17:44

      Все матчи все одни и те же разговоры !

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      Рейтинг: +108

      sciline10 18 сентября 2016, 17:15

      Такими темпами и в команде найдёт крайнего, как это было уже в Челси.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 сентября 2016, 17:14

      Ну как всегда

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