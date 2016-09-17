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    Игорь Лебедев: «Отменять лимит нужно безо всяких ограничений»

    Член исполкома РФС Игорь Лебедев высказал свое мнение относительно слов главы РФС Виталия Мутко, который не исключил изменений в лимите на легионеров начиная со следующего сезона.

    «Заявление министра требует дискуссии. На мой взгляд, лимит на легионеров затормаживает развитие российских футболистов, поскольку у них нет стимула для того, чтобы бороться и доказывать свою профпригодность.

    У игрока есть российский паспорт, а значит, не надо прикладывать никаких усилий. В таких условиях футболист не будет развиваться. В большинстве клубов конкуренции среди российских игроков практически нет.

    Существующий лимит не помогает сборной, мы с каждым разом выступаем все хуже и хуже. Факты говорят красноречиво. Если вспомнить самый лучший результат сборной, который пришелся на 2008 год, то как раз тогда никакого лимита не было.

    Теперь что касается вопроса о том, как убирать лимит. Убирать его с поля или оставлять только в заявке? Если это подразумевает, что футболиста будет играть, а не числиться на бумажке, сидя в запасе в красивой форме своей команды, то это действительно неплохой вариант. Ну а если это некая завуалированная форма, с целью пойти навстречу ведущим нашим клубам, то это не поможет. Поэтому, резюмируя, скажу: если уж отменять лимит, то полностью. Без каких-либо ограничений», – сказал Лебедев.

    Источник: Спортфакт

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    17.09.2016 12:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 17 сентября 2016, 14:59

      И наши зажираются перестают стремиться к успеху

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 17 сентября 2016, 14:58

      Естественно лимит это бред, из за него в еврокубках попу нюхаем

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 17 сентября 2016, 14:03

      Я против лимита, но Лебедев считает нас беспамятным быдлом. Лимит был в РФПЛ введен после неудачного выступления сборной на ЧМ 2002, в своем нынешнем виде был введен в 2005, и успех сборной в 2008 ВСЕ НАШИ ФУТБОЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ ВО ВСЕХ ТОГДАШНИХ ИНТЕРВЬЮ связывали именно с введением лимита. И вот теперь отпрыск Жириновского на голубом глазу уверяет нас, что в 2008 лимита не было, и успешное выступление на Евро было связано с его отсутствием.

      2
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      Рейтинг: +39

      susanin62 17 сентября 2016, 13:47

      Давно пора лимит отменить. В серьёзных футбольных странах его нет.

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 17 сентября 2016, 13:15

      Все правильно.

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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Алексей1988 17 сентября 2016, 14:03

      Что правильно-то, убогий? Что в 2008 не было лимита?????

      0
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 17 сентября 2016, 12:39

      Ограничения будут пока отечественным футболом руководят ОГРАНИЧЕННЫЕ чиновники!

      3
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > Iskandero 17 сентября 2016, 12:48

      ты не прав. посмотри кто за отмену лимита: чинуши чтобы руку греть, владельцы, чтобы дешевых легов купить, ну и прихлебалы гинеров и подобных. Всем понятно, что сейчас не время отменять лимит. Его надо наоборот ужесточить. Пусть лучше свои растут, играя, а не лавку полируют. А что бы пахали на поле надо систему зарплат пересмотреть. сделать зарплату небольшую, а за выигрыш, забитый гол и т.д. хорошие премиальные. Тогда и будут на поле футболисты не номер отбывать, а играть на полную. кстати, в европе именно так.

      -1
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      Рейтинг: +67

      Iskandero > Dmitriy 71 17 сентября 2016, 13:12

      Соглашусь, потолок зарплат ввести также не мешало.

      -1
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