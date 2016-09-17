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    Скоулз рекомендовал «Манчестер Юнайтед» купить Модрича или Крооса в напарники для Погба

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз отметил, что полузащитнику манкунианцев Полю Погба требуется в напарники Лука Модрич или Тони Кроос, оба выступающие за «Реал».

    «Погбе нужен партнер такой же игровой концепции, как Модрич или Кроос. Думаю, они оба доступны для покупки. На данный момент француз не может понять, какую позицию ему следует занимать на поле», – заявил Скоулз.

    Источник: Marca

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    17.09.2016 08:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 17 сентября 2016, 08:58

      Роналду с Бэйлом можно ещё, и Марсело, например. Морату ещё неплохо было бы. Также подошли бы Рамос, Хамес, Варан и Каземиро. И пригласить Зидана тренировать.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: -6

      ХересБелорус 17 сентября 2016, 08:49

      Лучше для смеха Мамаева)))))

      1
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