Скоулз рекомендовал «Манчестер Юнайтед» купить Модрича или Крооса в напарники для Погба

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз отметил, что полузащитнику манкунианцев Полю Погба требуется в напарники Лука Модрич или Тони Кроос, оба выступающие за «Реал».

«Погбе нужен партнер такой же игровой концепции, как Модрич или Кроос. Думаю, они оба доступны для покупки. На данный момент француз не может понять, какую позицию ему следует занимать на поле», – заявил Скоулз.