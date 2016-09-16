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    АПЛ. «Ливерпуль» в гостях добился победы над «Челси»

    В поединке пятого тура английской Премьер-лиги «Челси» на своем поле потерпел поражение от «Ливерпуля» – 1:2. На гол Деяна Ловрена и Джордана Хендерсона хозяева смогли ответить лишь забитым мячом в исполнении Диего Косты.

    Победа позволила мерсисайдцам набрать 10 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице. Команда Антонио Конте осталась на третьей строчке.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 5-й тур

    Челси – Ливерпуль – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ловрен, 17; 0:2 – Хендерсон, 36; 1:2 – Коста, 61.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2016 23:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 17 сентября 2016, 10:25

      Как интересен АПЛ... Конте,Пеп,Жозе,Клопп... Это не чемпионат,а искусство футбола...шедевр!!!

      0
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 17 сентября 2016, 08:03

      Ливерпуль молодцы)))

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 17 сентября 2016, 07:46

      С Ливерпулем всегда проходят бешеные коэффициенты. То на выезде громят фаворита, то потом проигрывают Бернли...

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 17 сентября 2016, 00:35

      Красивые голы забил Ливерпуль !!! Удачи и дальше и победы в чемпионате !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 17 сентября 2016, 00:26

      челси -лохи

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      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ > Mr_Murder 17 сентября 2016, 08:25

      Лох твой Спартак а не Челси. Игра была равная. Просто немного Ливерпулю повезло.

      -1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 17 сентября 2016, 00:17

      класс...

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      Рейтинг: -44

      иван маташов 17 сентября 2016, 00:06

      QskufBGauhjk

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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 17 сентября 2016, 00:02

      Было красиво! Особенно первый тайм, в исполнении наших парней! YNWA!!!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 17 сентября 2016, 00:02

      Как же приятно смотреть на команды Юргена Клоппа.Удачи Ливерпулю,пора принести этому славному клубу чемпионство для своих болельщиков!

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      Рейтинг: +74

      liver2015 16 сентября 2016, 23:57

      молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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