АПЛ. «Ливерпуль» в гостях добился победы над «Челси»

В поединке пятого тура английской Премьер-лиги «Челси» на своем поле потерпел поражение от «Ливерпуля» – 1:2. На гол Деяна Ловрена и Джордана Хендерсона хозяева смогли ответить лишь забитым мячом в исполнении Диего Косты.

Победа позволила мерсисайдцам набрать 10 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице. Команда Антонио Конте осталась на третьей строчке.

Чемпионат Англии. АПЛ. 5-й тур

Челси – Ливерпуль – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ловрен, 17; 0:2 – Хендерсон, 36; 1:2 – Коста, 61.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ