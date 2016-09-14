Румменигге: «МЮ» не смог подписать Санчеса, потому что у них не было тренера»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о трансфере защитника Ренату Санчеса, на которого также претендовал «Манчестер Юнайтед».

«Мы точно знали, что у Ренату было твердое предложение от «Манчестер Юнайтед». Я слышал, что их сделка сорвалась из-за того, что в «Юнайтед» тогда не знали, кто будет их следующим тренером.

Мы пригласили президента «Бенфики» и агента Санчеса в Мадрид и тем же вечером ударили по рукам, договорившись о трансфере», – сказал Румменигге.