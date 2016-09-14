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    Непомнящий: «Пенальти в ворота «Ростова» был спорным»

    Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал поражение «Ростова» от «Баварии» (0:5) в рамках группового этапа Лиги чемпионов. По словам специалиста, пенальти в ворота дончан был спорным, а также подчеркнул, что разница в классе между командами была слишком велика.

    «Разница в классе слишком велика. Когда перед игрой у меня поинтересовались прогнозом, сказал, что первый тайм завершится со счетом 2:0 в пользу «Баварии». Про второй ничего говорить не стал. Хотя до пенальти «Ростов» сопротивлялся достойно. Да и потом какое-то время держался. Но после гола Мюллера на 45-й все было кончено. Спорный ли был пенальти? Еще бы! Начнем с того, что привел к нему совершенно необязательный угловой. Терентьев мог вынести мяч куда угодно. Когда Гацкан и Левандовски боролись в штрафной, мне показалось, правила нарушали оба», – заявил Непомнящий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2016 16:48
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 сентября 2016, 10:49

      Ничего страшного не случилось!!! Получили хороший урок от сильнейшей команды
      мира. Теперь только вперед к успеху!!!

      0
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 15 сентября 2016, 01:23

      Я не думаю, что на этом стоит зацикливаться: судьи - они тоже люди, у них есть свои симпатии и антипатии. Но судейство в России, конечно, впечатляет.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 сентября 2016, 19:56

      По вопросу о пенальти. В футболе сложилась порочная практика, когда весь матч в штрафной площади и защитники, и нападающие весь матч "работают руками". Фактически безнаказанно. Пенальти же судьи, как правило, назначают только тогда, когда сваливают нападающего, владеющего мячом... В пользу защиты они свистят куда чаще, назначая штрафной от ворот. Вчера арбитр нарушил это неписанное правило и назначил пенальти за задержку Левандовски... Формально он прав. Но не нужно "лить слёзы" и обвинять его в предвзятости... Он не назначил чистейший пенальти в ворота "Ростова" чуть позднее в первом тайме, когда играющему головой Хуммельсу заехали ногой по лицу... Не попали бы, то должен был быть свободный удар из зоны штрафной площади, ну а попали - это уже не просто опасная игра, а грубое нарушение правил и пенальти... С "горчичником" или даже удалением с поля...

      -1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 14 сентября 2016, 19:33

      спорным из разряда ПОРНО! Порно - это российский футбол

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 сентября 2016, 18:26

      Давайте не будем о спорном пенале! Рекомендации УЕФА были за захваты руками в штрафной назначать 11-метровый? Были! Так наши судьи УМНЕЕ и считают, что это борьба! Вспомните Спартак-Локо-3-4 раза Зобнин В НАГЛУЮ ВАЛИЛ железнодорожника при угловых и НИЧЕГО! Вот Гацкан и ЗАБЫЛСЯ, что судят не в России! В судейском корпусе в России тоже срочно нужно наводить порядок! Надоело РЕГБИ в футболе! А что Ростов ниже классом, так это и "ежу" понятно! Да, и про "руки" в штрафной: естественное положение, малое расстояние-в Европе это все ТУФТА! Опять-таки Аякс-Ростов-дальний удар-игрок отвернулся, локоть прижат, мяч попадает в локоть-Пенальти! Россия-руки расставлены в стороны-мяч попадает в них-НИЧЕГО и таких "ничего" ДО..... и БОЛЬШЕ! Вот и весь футбол наш начинается от нашего судейства!

      -1
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 14 сентября 2016, 17:59

      РОСТОВУ следующей игре желаем удачи

      6
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > ЦСКА 2015-2016 14 сентября 2016, 21:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ростову вылета с треском из ЛЧ.

      -6
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      Рейтинг: +93

      Денис Ростовский > VReDNiY 15 сентября 2016, 00:18

      Да ты дебил комнатный по-ходу!!!

      1
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > Денис Ростовский 15 сентября 2016, 06:58

      Дебилушка офнись чмо конченное

      -2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 сентября 2016, 17:43

      какая разница... бавария и без него сделала бы игру

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 сентября 2016, 17:30

      Но второй пенальти судья не дал за опасный удар ногой защитника
      Ростова в лицо немца, а должен быть второй пенальти.

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