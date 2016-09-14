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    Гинер: «Новый стадион ЦСКА может сменить название на «ВЭБ-Арена»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что стадион «Арена ЦСКА» в скором времени может сменить название. На данный момент ведутся переговоры с одним из инвесторов. Это «Внешэкономбанк», который инвестировал в строительство арены 240 миллионов долларов.

    «Мы ведем переговоры о присвоении стадиону названия «ВЭБ-Арена». Считаю, что стадион нужно изначально называть тем именем, которое он будет носить в дальнейшем – это такая же история, что и с называнием станции метро. И нельзя называть на пять-шесть лет, а потом менять. Если стадион будет называться «ВЭБ-Арена», то будет называться так всегда. Контракт не может быть бессрочным. Во всем мире подписываются контракты где-то на 15-20 лет, а дальше остается то же название, но платятся уже другие деньги», – сказал Гинер.

    Источник: ТАСС

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    14.09.2016 15:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +93

      barbardir 15 сентября 2016, 17:23

      У всех ипподромов Москвы денег на название не нашлось? Сам бог велел Ипподром-Ареной назвать

      0
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 14 сентября 2016, 22:01

      Да называйте хоть конюшня нам похрен

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 сентября 2016, 18:20

      Короче, Гинеру нужно возвращать, погашать... ждём команду ВЭБ-ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 сентября 2016, 17:43

      Надо спросить болельщиков и узнать их мнение по названию стадиона
      ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 сентября 2016, 17:37

      Сам себе противоречит, ЦСКА-навсегда, а ВЭБ-временно.

      -1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 14 сентября 2016, 15:33

      Главное - для команды и болельщиков должно быть комфортно.

      -2
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 14 сентября 2016, 15:32

      Купили Гинера

      -2
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