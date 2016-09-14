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    Энрике: «Проходы и удары с лета Иньесты – это мое влияние»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился эмоциями от игры полузащитника Андреса Иньесты в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика» (7:0). По словам наставника, проходам и ударам с лета футболист научился именно у него. Также Энрике рассказал о том, как проходит адаптация в новом клубе Самуэля Умтити.

    «Все эти проходи и удары с лета Иньеста взял у меня. Очевидно, что это все мое влияние на него. Если отбросить шутки, Андрес является уникальным футболистом. Он может приспособиться к любому стилю игры. Не могу не отметить также быструю адаптацию Самуэля Умтити. Прошло всего четыре-пять игр, а он уже полностью адаптировался», – заявил специалист.

    Источник: Goal.com

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    14.09.2016 12:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      Arn 14 сентября 2016, 15:24

      шутник

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