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    Эмери: «Ничья для «ПСЖ» – не самый лучший результат»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сожалеет, что его команда не смогла победить «Арсенал» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Ничья для нас – не самый лучший результат, но я доволен игрой команды. Мы создали семь голевых моментов, так что голы придут. Если продолжим играть так же, то и победы никуда не денутся. Мне понравилось, что команда показала компактный футбол.

    Голевая расточительность Кавани? У меня есть доверие к этому игроку. Главное, что у него есть моменты», – сказал Эмери.

    Матч «ПСЖ» – «Арсенал» закончился со счетом 1:1.

    Источник: Goal.com

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    14.09.2016 08:55
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