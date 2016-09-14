Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ребров: «Динамо» играло с желанием»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Наполи» отметил, что его коллега Маурицио Сарри произвел на него впечатление.

    «Для нас этот матч получился очень сложным. Но еще до его начала мы понимали, что так и будет. Я не могу в чем-то упрекнуть своих игроков. В конце концов всегда можно найти позитивные моменты.

    Все видели, что «Динамо» играло с желанием. Можно выделить два ключевых момента: в конце первого тайма, когда Милик забил два гола один за другим, и красная карточка Сидорчука во втором тайме.

    Сарри? Он хорошо изучил нашу команду и произвел хорошее впечатление», – заявил Ребров.

    Матч «Динамо» Киев – «Наполи» закончился со счетом 1:2.

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2016 07:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11