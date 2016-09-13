Шмидт: «ЦСКА опережает в чемпионате «Зенит». Это показывает, что они сильная команда»

Нынче Зенит вообще не показатель... Да и про судей он скорее всего не в курсах... Видно матчи не внимательно смотрел... Но, в ЛЧ нет таких шарашкиных судейских контор, куда бы Гинер мог заходить вышибая ногой двери со своим грязным чемоданчиком...
Главный тренер «Байера» Роджер Шмидт прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА. По словам наставника, армейцы в последнее время показывают, как трудно их обыграть.
«Если у себя в чемпионате ты опережаешь такой клуб, как «Зенит», значит, у тебя сильная команда. ЦСКА в последнее время показывает, как сложно его обыграть. Победа над «Гамбургом» в выходные послужила нам прекрасной подготовкой к этому матчу. Надеюсь, мы продолжим с той же точки, на которой остановились в субботу», – заявил Шмидт.