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    Шмидт: «ЦСКА опережает в чемпионате «Зенит». Это показывает, что они сильная команда»

    Главный тренер «Байера» Роджер Шмидт прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА. По словам наставника, армейцы в последнее время показывают, как трудно их обыграть.

    «Если у себя в чемпионате ты опережаешь такой клуб, как «Зенит», значит, у тебя сильная команда. ЦСКА в последнее время показывает, как сложно его обыграть. Победа над «Гамбургом» в выходные послужила нам прекрасной подготовкой к этому матчу. Надеюсь, мы продолжим с той же точки, на которой остановились в субботу», – заявил Шмидт.

    Источник: УЕФА

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    13.09.2016 18:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 сентября 2016, 19:54

      Нынче Зенит вообще не показатель... Да и про судей он скорее всего не в курсах... Видно матчи не внимательно смотрел... Но, в ЛЧ нет таких шарашкиных судейских контор, куда бы Гинер мог заходить вышибая ногой двери со своим грязным чемоданчиком...

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > ivanthebest 13 сентября 2016, 20:33

      Ну что ты несешь а? бестолочь.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 сентября 2016, 19:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЦСКА очень силён. Байер в полной прострации.

      -4
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Zeff 13 сентября 2016, 20:36

      Чем?

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Фан666 13 сентября 2016, 20:46

      Это сарказм.

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 сентября 2016, 18:27

      Чемпионат России вообще не показатель.

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