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    Марсело: «Мы уважаем «Спортинг», но постараемся получить три очка»

    Защитник мадридского «Реала» Марсело поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спортинга». Футболист выразил надежду получить три очка в этом матче, а также заявил, что полностью доверяет выбор состава наставнику «сливочных» Зинедину Зидану.

    «Спортинг» – это большая команда, которая отлично стартовала в этом сезоне. Мы уважаем соперника, но будем стремиться получить в этом матче три очка. Что касается выбора состава, то Зидан знает все лучше меня. Я уверен, что если тренер решит сделать ротацию, значит это делает во благо команды. Тот, кто выходит на поле, должен показывать максимум. Мы все это понимаем», – заявил Марсело.

    Источник: AS

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    13.09.2016 14:47
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