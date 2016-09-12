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    Калачев: «Страшно от того, как «Бавария» сминает все команды. Будет большим успехом не проиграть им»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев рассказал о шансах своей команды в предстоящем поединке против «Баварии» в Лиге чемпионов.

    «Для «Ростова» будет больших успехом не проиграть в Мюнхене. Хочется верить в это. Приложим все усилия. Но «Бавария» – просто машина, которая сминает на своем пути все команды. Даже страшно становится от этого. Надеюсь, у нас что-то может получиться», – заявил Калачев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Напомним, что матч между «Баварией» и «Ростовом» состоится завтра в Мюнхене и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2016 22:36
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 сентября 2016, 14:05

      Тимоха ,не ссы,прорвёмся

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 сентября 2016, 13:39

      Тима, не бзди прорветесь, играйте в свои игру от обороны и у Вас все получится....верю фортуна улыбнется Ростову)))

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 сентября 2016, 13:07

      Не Боги горшки лепят.Не надо заранее очковать,Тимофей.Ветеран,на тебя молодые смотрят в команде,а ты включил ужастика.Плохо это.Значит,и остальные не очень в себя верят.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 13 сентября 2016, 12:02

      интересно, калачёв в 35 лет сколько времени на поле проведёт против баварии

      0
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      Рейтинг: +751

      justozavr > Chesn0k 13 сентября 2016, 13:37

      как ни странно, он по отдаче и выносливости выглядит чаще лучше, чем молодняк. Фору еще даст

      1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 13 сентября 2016, 10:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      уже ссыт..

      -5
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      Рейтинг: +767

      товрос 13 сентября 2016, 07:40

      сегодня будет самолет а не автобус

      -2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 13 сентября 2016, 06:06

      к этому надо стремиться

      -1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 13 сентября 2016, 00:02

      Вперёд " Ростов " - дорогу осилит идущий ......

      3
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      Рейтинг: +10

      dsg4tdh 12 сентября 2016, 23:54

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://2qu.ru/nossmoke

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 12 сентября 2016, 23:39

      Играйте в удовольствие своё, вы себе уже все доказали

      2
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > sargassov 13 сентября 2016, 10:01

      доказать что то только предстоит.

      -3
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      Рейтинг: +751

      justozavr > Rzn_za_cska 13 сентября 2016, 13:38

      ну некоторым шанс каждый год даётся, а всё никак)))

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