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    Гацкан: «Попадание «Ростова» в группу ЛЧ – это чудо, а выход из нее станет космосом»

    Хавбек «Ростова» Александр Гацкан отметил, что желто-синие рады возможности сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов с такой командой как «Бавария». По словам игрока, дончане хотят проверить свой уровень на фоне команды такого калибра. Напомним, завтра «Ростову» предстоит встреча с мюнхенцами в рамках первого тура. Начало – в 21:45 мск.

    – Хорошая команда, звезды. Нам надо очень и очень серьезно готовиться. И в каждом эпизоде на поле отдаваться по максимуму.

    – Подпишетесь под словами Леонида Слуцкого трехлетней давности: «Бавария» – это космос»?

    – Космос и есть.

    – Что в таком случае «Ростов»?

    – А «Ростов» – это ракета, которая может покорить космос!

    – У «Баварии» есть уязвимые места?

    – У всех команд они есть.

    – Стилистически команда изменилась после замены Гвардиолы на Анчелотти?

    – Радикальных изменений пока не заметил. Плюс-минус так же и играют. Через Нойера – чик-чик – катают мяч, ищут свободные коридоры и ловят моменты.

    – Футболисты ЦСКА были не рады повторной встрече с «Баварией». А как вы восприняли жребий группового турнира?

    – А мы были очень рады! Хотели получить в соперники сильные команды – и их посмотреть, и свой уровень на таком фоне проверить.

    – Выход «Ростова» из такой группы в плей-офф станет чудом?

    – Мы уже совершили чудо. Если выйдем из группы, это точно будет космос!

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.09.2016 17:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 сентября 2016, 11:37

      Ростов выйдет из группы

      2
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      Рейтинг: +6979

      1bear 12 сентября 2016, 19:46

      ...в ЛЕ с третьего места - это успех и "потолок"на данный момент...

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 сентября 2016, 19:25

      Всё бывает...Не самая сильная Португалия(а точнее слабенькая) выиграла Евро

      2
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      Рейтинг: +332

      семечкин 12 сентября 2016, 19:00

      "ОЧЕНЬ РАДЫ ОНИ БЫЛИ"...
      не думаю, что Ростов обрадовался так уж сильно, до "очень рады"....
      просто огрести от "Баварии" может любой клуб и эта "очень радость" не даст Ростову в любом случае выглядеть щеночком, обожравшимся греческих маслин до диареи))))
      УДАЧИ КУРБАНУ БЕКИЕВИЧУ И ВСЕМ ЕГО "РАЗБОЙНИКАМ"!!!!!!

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 сентября 2016, 18:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гацкан чудес не бывает, а до космоса вам как до Луны

      -12
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      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > Garrincha58 12 сентября 2016, 18:38

      в наше время все бывает и на о бывает и на е бывает УДАЧИ РЕБЯТА!!!

      3
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      Рейтинг: +332

      семечкин > Garrincha58 12 сентября 2016, 19:09

      смелость города берёт!!!!
      немцы говорят, что ОРГАНИЗАЦИЯ БЬЁТ КЛАСС, но с другой стороны, нет пределов совершенствованию организации))))
      почему бы не попробовать выйти против немцев с их же оружием???
      главное, это показать ВСЁ ЛУЧШЕЕ, НА ЧТО СПОСОБЕН КАЖДЫЙ ИГРОК.... и никто не бросит камень в ростовский огород, кроме...))))) там, ниже про них))))

      1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 12 сентября 2016, 17:56

      Главное просто сыграть достойно, как это Ростов уже делает в последнее время и не опуститься ниже собственной планки) а выйграет или проиграет это дело второе) даже реал или барселона не могут себе гарантировать не то что победу, а даже ничью с баварией, что уж говорить о Ростове

      4
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 12 сентября 2016, 17:52

      Желаю покорить Ростову это космос и перелететь его!!!)))

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 17:36

      Гацкан, в чем проблема?!....слетай в космос, только ради Бога перестань фолить и удаляться вдесятером Баварию вам трудно будет одолеть, удачи Ростову!!!

      7
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