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    Радимов: «Для побед «Кубани» не хватает командной химии»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о соперниках петербуржцев в ФНЛ. По мнению специалиста, «Кубани», несмотря на хороший подбор футболистов, не хватает для побед командной химии, а игроки «Мордовии», видимо, не понимают требований нового наставника Дмитрия Черышева.

    – Что все-таки с «Кубанью», не сумевшей одолеть даже «Сокол»? Бессилие в атаке, нервы, нападки Петреску на судей...

    – Это манера Петреску, он и в «Динамо» вел себя так же. Мы с «Кубанью» еще не встречались, честно говоря, видел мало ее матчей, но, мне кажется, там нет командной химии, несмотря на серьезный подбор футболистов. Когда краснодарцы выиграли два матча подряд, подумал: ну все, теперь они полезут вверх. Ошибся. А отрыв уже значительный – надо выигрывать, что психологически давит.

    – «Мордовия» вообще в зоне вылета, и до возвращения в РФПЛ ей как до Луны.

    – Не знаю, какие в Саранске задачи, хотя они вроде бы декларировали борьбу за попадание в четверку, да и состав приличный. Но объединить игроков результатом не удается, видимо они не понимают требований Черышева – другого объяснения происходящему у меня нет.

    – Андрей Талалаев поднимет «Тамбов», в котором дебютировал с победы в Калининграде?

    – По одной игре сложно делать выводы. Но в Тамбове хорошая команда – против «Динамо» вон выдала шикарный второй тайм, играла на одной половине. И футбол в городе любят, заполняя стадион, что немаловажно. В Тамбове работает Георгий Саныч Ярцев, я за него переживаю... «Балтика»? Обожаю Калининград, его чистоту, погоду. Но «Балтика» ведь в прошлом сезоне формально вылетела, разбежалось много игроков, а ФНЛ и ПФЛ – это два разных вида спорта. Прочитал, что калининградцы не забивают больше одного мяча уже 19 матчей. Это показательно.

    Источник: Sportbox.ru

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    12.09.2016 12:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 12 сентября 2016, 19:10

      В фифу переиграл?

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 12 сентября 2016, 14:41

      Командная химия... Это он о Мельдонии?

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 12:45

      Для побед Кубани не хватает хорошего тренера и денег))

      0
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      Рейтинг: +751

      justozavr 12 сентября 2016, 12:44

      им не хватает брома

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