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    Рауль: «Не мог не принять участия в мероприятии «Барселоны»

    Бывшая звезда мадридского «Реала» Рауль принял участие в открытии офиса «Барселоны» в Нью-Йорке, что вызвало бурную реакцию в Испании не только в стане фанатов, но и всей заинтересованной публики. Однако сам футболист не видит в этом шаге ничего зазорного, так как он является послом чемпионата Испании в США.

    «Все мадридские болельщики понимают, что я работаю для того, чтобы чемпионат Испании был достойно представлен в США. И этот факт не мог мне помешать принять участие в мероприятии «Барселоны» в Нью-Йорке.

    Я сделал именно то, из-за чего я нахожусь в США. Я – представитель «Реала», однако всегда проявлял уважение ко всем клубам», – приводит слова Рауля Cadena Ser.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2016 08:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36

      ArMBoY_FunBarca 12 сентября 2016, 11:44

      "что вызвало бурную реакцию в Испании не только в стане фанатов, но и всей заинтересованной публики"
      Да вы что? тогда зачем дали свою легенду уходить из клуба?

      1
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      ...
      Рейтинг: +21

      Montenegro88 > ArMBoY_FunBarca 12 сентября 2016, 20:41

      Старикам не платят, на пенсию отправили в МЛС! Лига пенсионером, и недоигровок, типо Джовинко, которого в Италии наверное просто когда нибудь затоптали...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 12 сентября 2016, 10:20

      респект РГБ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 12 сентября 2016, 10:08

      Да

      -1
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