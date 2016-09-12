Мойес: «Мог выиграть Премьер-лигу с «Эвертоном»

По-моему тренер с философией "Выпускаем 5-го защитника, когда команда проигрывает 0-2, с тем, чтобы она не пропустила ещё больше" никогда не сможет завоевать хоть сколь значимый трофей, не говоря уже об АПЛ...
Нынешний наставник «Сандерленда» Дэвид Мойес рассказал, чего не хватало «Эвертону», который он тренировал с 2002 по 2013 год.
«У того «Эвертона» был прекрасный состав, но нам не хватало классного центрального нападающего. Уверен, если бы он был, мы могли бы выиграть Премьер-лигу, мы были достаточно сильны для этого.
Ведь последние два сезона в турнирной таблице мы обходили «Ливерпуль», который тратил гораздо больше нас на трансферы. Но нам не удалось попасть в топ-4, так как у нас не было этих денег на покупку центрфорварда», – заявил Мойес.
Напомним, «Сандерленд» и «Эвертон» встретятся в рамках 4-го тура Премьер-лиги в понедельник, 12 сентября, в 22:00 по московскому времени.