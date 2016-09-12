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    Мойес: «Мог выиграть Премьер-лигу с «Эвертоном»

    Нынешний наставник «Сандерленда» Дэвид Мойес рассказал, чего не хватало «Эвертону», который он тренировал с 2002 по 2013 год.

    «У того «Эвертона» был прекрасный состав, но нам не хватало классного центрального нападающего. Уверен, если бы он был, мы могли бы выиграть Премьер-лигу, мы были достаточно сильны для этого.

    Ведь последние два сезона в турнирной таблице мы обходили «Ливерпуль», который тратил гораздо больше нас на трансферы. Но нам не удалось попасть в топ-4, так как у нас не было этих денег на покупку центрфорварда», – заявил Мойес.

    Напомним, «Сандерленд» и «Эвертон» встретятся в рамках 4-го тура Премьер-лиги в понедельник, 12 сентября, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    12.09.2016 08:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 сентября 2016, 12:57

      По-моему тренер с философией "Выпускаем 5-го защитника, когда команда проигрывает 0-2, с тем, чтобы она не пропустила ещё больше" никогда не сможет завоевать хоть сколь значимый трофей, не говоря уже об АПЛ...

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    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 12 сентября 2016, 09:32

      Просто не повезло)

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