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    Конте: «Судья допустил большую ошибку во время второго гола «Суонси»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте остался разочарован итоговым результатом матча 4-го тура чемпионата Англии против «Суонси Сити» (2:2).

    «Тяжело говорить об этой игре, ведь мы потеряли два очка. Мы создали много моментов и имели шансы забить еще один гол. Я очень разочарован, ведь «Челси» показал очень хороший футбол.

    Если посмотреть на второй гол «Суонси», то можно увидеть, что судья допустил ошибку. Но такое может случиться с каждым. Я не хочу обсуждать работу арбитра, но это очень большая ошибка», – отметил Конте.

    Источник: BBC

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    12.09.2016 01:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +62

      jinhae 12 сентября 2016, 21:32

      судья откровенно чудил..
      а насчет кейхила когда тебе два раза акцентированно бьют сзади по ноге не мудрено упасть и потерять мяч

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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 12 сентября 2016, 11:11

      Кэхилл сам виноват отчасти, нельзя так рисковать возле своей штрафной

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 12 сентября 2016, 06:44

      Удалять надо было Амата, вот тогда игра бы пошла в другую сторону, а еще Батшуаий надо было выпускать на минут 10 раньше, а с Фабрегасом ваще ошибся . . . Где Педро еп те?

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