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    Президент «Сампдории» побреется налысо в случае победы над «Ромой»

    Президент «Сампдории» Массимо Ферреро пообещал побриться налысо в прямом эфире в случае победы его команды над «Ромой». Функционер таким образом планирует добавить мотивации своим футболистам.

    «Я побрею голову налысо сегодня же вечером в прямом эфире, если мы победим «Рому». Но важно помнить, что нам будет противостоять очень сильная команда с фантастическими футболистами. Но я верю в свою команду и в тренера Марко Джампаоло. Мы можем играть на равных с любым соперником», – заявил Ферреро в эфире Tele Radio Stereo.

    Отметим, что матч 3-го тура Серии А между «Сампдорией» и «Ромой» начнется в 16:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2016 15:39
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