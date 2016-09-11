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    Шишкин: «Черчесов – «горячий парень». Сборной это пойдет в плюс»

    Защитник «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением об особенностях работы с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

    – Черчесов известен как жесткий тренер, который не боится идти на конфликт с лидерами. В сборную этот тренер пришел в первую очередь для налаживания дисциплины, чтобы игроки больше не дрались между собой?

    – Черчесова можно назвать жестким тренером. И он «горячий парень». Пожалуй, сборной это пойдет в плюс. На поле он действительно строгий, но за его пределами мы не ходим зажатыми, мол, туда не ходи, сюда нельзя.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2016 12:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +212

      perm 242 20 сентября 2016, 21:36

      нашей сборной нужен кнут , а "пряник" у неё уже есть ....

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 11 сентября 2016, 16:12

      НАШИМ ЛЕНТЯЯМ ТОЛЬКО ТАКОЙ И НУЖЕН,,,,

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 сентября 2016, 14:02

      Главное чтобы тебя в сборной не было.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 сентября 2016, 13:11

      Газзаев - тоже был горячим, но в итоге с треском вылетел из сборной.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 сентября 2016, 13:09

      Уж "погорячее" Лени точно !!!Сам морду начистит, если надо

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