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    Джано: «Никогда не видел, чтобы «Спартак» так сражался, как сейчас»

    Полузащитник «Спартака» Джано выразил мнение, что в нынешнем сезоне московский клуб играет с запредельным настроем. Отметим, что на данный момент красно-белые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

    – Уже девять лет играю в «Спартаке», но никогда не видел, чтобы мы так сражались, как сейчас. Один за всех – и все за одного. Если будем продолжать в том же духе, то футбольный бог будет на нашей стороне.

    – То, что «Спартак» сейчас набрал хороший ход, – это заслуга Карреры?

    – Возможно. Он здорово мотивирует нас. Каррера – темпераментный итальянец. Его установки всегда эмоциональные. Он умеет подобрать нужные слова, завести нас. Хорошо то, что Каррера постоянно общается со всеми футболистами. Когда играем двусторонку на тренировках, он часто говорит: «Еще не решил, кто будет в старте. Старайтесь все». У него на поле выходит тот, кто на данный момент находится в лучшей форме. И это правильно.

    Источник: ФК «Спартак»

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    10.09.2016 16:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 11 сентября 2016, 07:14

      Вперед Спартак! Удачи в игре с Локо

      1
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    • ...
      Рейтинг: +31

      iglls73 10 сентября 2016, 18:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      До первого поражения и опять в серединку

      -9
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 сентября 2016, 16:17

      Ну, дай-то Бог.

      8
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      ...
      Рейтинг: +91

      Warrior God > Aztec58 10 сентября 2016, 17:33

      Это точно.

      5
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