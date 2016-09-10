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    Руни толкнул Гвардиолу во время игры «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»

    В матче четвертого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед»«Манчестер Сити» (1:2, перерыв) произошел инцидент между нападающим «красных дьяволов» Уэйном Руни и главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.

    На 23-й минуте игрок «МЮ» хотел побыстрее вбросить мяч, ушедший за боковую линию, однако испанский наставник забрал его в руки и не отдавал. Руни начал толкать наставника в попытках отнять «пятнистого». Через несколько секунд Гвардиола выронил мяч, а спустя некоторое время протянул руку футболисту для рукопожатия.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2016 15:28
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 13 сентября 2016, 10:21

      провокация

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 сентября 2016, 17:11

      А представьте видеоролик: матч "Бавария" - ЦСКА, Слуцкий собирает на поле и на кромке поля все мячи, складывает их в мешок и уходит в подтрибунное помещение со словами: "Не отдам! Вы - космос!"

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow > cska-62 10 сентября 2016, 18:16

      Что куришь дедуля?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > bumer_moscow 10 сентября 2016, 20:42

      Исключительно табак, сынок...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 сентября 2016, 16:47

      Небольшое шоу и только.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 10 сентября 2016, 16:24

      Вот иногда новости Бомбардира меня прям убивают.
      Игровая ситуация, потолкались - пожали руки, забыли. Нет, нужно из этого сделать "важную" новость.

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 10 сентября 2016, 16:08

      mierda хосеп

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 10 сентября 2016, 16:02

      Весь в игре.

      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 10 сентября 2016, 15:54

      Тут в принципе всё нормально.Команда проигрывает,эмоции через край,а мяч не отдают,вот он и берет у него мяч всячески отталкивая...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      tilvan 10 сентября 2016, 15:54

      Сопляк!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > tilvan 10 сентября 2016, 16:08

      хосеп точно , еще и дохляк

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 сентября 2016, 15:43

      некрасиво, но забавно вышло

      -1
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 10 сентября 2016, 15:42

      ну бомбардир,из ничего хотите событие сделать?

      4
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