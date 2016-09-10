Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чалый возглавил управление по делам молодежи и спорта Севастополя

    Экс-главный тренер «Рубина» Валерий Чалый возглавил Управление по делам молодежи и спорта Севастополя. На заседании городского правительства им были представлены два проекта постановлений, одно из которых затрагивало вопрос спортивных площадках в Балаклаве.

    Чалый принял «Рубин» в сентябре минувшего года после отставки Рината Билялетдинова, приведя казанцев к 10-му месту по итогам сезона-2015/16. Нынешним летом специалиста сменил на должности наставника Хави Грасия.

    Чалый – уроженец Севастополя. Во времена игровой карьеры он выступал за местные «Атлантику» и «Чайку», а позже работал тренером в «Севастополе-2».

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2016 12:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67

      artem27066 10 сентября 2016, 14:36

      Успехов в новой работе

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11