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    Клопп: «Если бы всегда побеждал сильнейший, наш мир был бы уродливым местом»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что в футболе все зависит от самих футболистов, а также заявил, что его клуб входит в число лучших клубов мира.

    «Мы должны сделать больше, если хотим войти в число лучших команд мира. Мы должны давать бой сопернику где бы то ни было: в Манчестере, в Лондоне. Но это футбол. Тут все зависит только от нас. Если бы всегда побеждал только сильнейший, наш мир был бы уродливым местом. У нас есть шанс бороться за все. Это не гарантирует нам победу во всех турнирах, но возможность – это уже многое», – заявил Клопп.

    Отметим, что в рамках 4 тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет с «Лестером».

    Источник: Skysports

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    10.09.2016 11:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 сентября 2016, 12:32

      Прошлом сезоне первую порожение лестору именно клоп сделал

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