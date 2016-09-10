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    Кириченко: «Нобоа точно сыграет с «Баварией»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко надеется на то, что футболисты, которые находятся в лазарете, смогут восстановиться к первому матчу группового этапа Лиги чемпионов, в котором ростовчанам будет противостоять «Бавария».

    «Все игроки, которые сегодня играли, не являются основными. Мы были вынуждены ставить их, так как много травмированных. Кристиану Нобоа вообще нельзя было выходить на поле после суточных перелетов. Сегодня мы выступали самым оптимальным составом. Скажем так, смогли насобирать на эту игру.

    Весь тренерский штаб надеется, что многие основные футболисты «Ростова» восстановятся к матчу с «Баварией». Особенно Сесар Навас. А вот Нобоа точно будет готов», — сказал тренер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.09.2016 06:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 12 сентября 2016, 19:09

      За Ростов! Вперед ребята, вся Россия за Вас!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 10 сентября 2016, 09:13

      «Все игроки, которые сегодня играли, не являются основными. Мы были вынуждены ставить их, так как много травмированных
      ==============================================================То ли Кириченко заговорился, то ли как обычно написали совсем не то, что было сказано))))

      -1
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      Рейтинг: +332

      семечкин > семечкин 10 сентября 2016, 12:32

      кто-то не согласился со мной))))))
      видимо считают, что Азмун,Бухаров, Полоз, Калачёв,Кудряшов, Терентьев,Ерохин НЕ ИЗ ОСНОВНОГО СОСТАВА.....
      или этот "кто-то" в шары даёт и просто не заметил их на поле))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 10 сентября 2016, 09:00

      Это радует!

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