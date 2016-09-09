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    Гинер: «На сегодняшний день я выполнил все обещания перед болельщиками»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от первого официального матча на новом стадионе армейцев. Напомним, что завтра чемпионы России сыграют на «Арене ЦСКА» против «Терека».

    — У команды, у наших болельщиков появился свой дом. Нет смысла лишний раз говорить, насколько это важно. Проделана очень большая работа, ее сможет оценить любой, кто придет на нашу новую арену. Мы начинаем здесь играть, и я с огромным удовольствием поздравляю всех с этим событием!

    На сегодняшний день я выполнил все обещания перед болельщиками. Конечно, появятся новые цели, мы будем к ним идти. Останавливаться нельзя ни в коем случае, движение вперед должно быть всегда. Но сегодня я спокоен, поскольку никто меня не упрекнет, мол, где-то я что-то сказал и не сделал. Такого за мои 15 лет в ПФК ЦСКА не было ни разу. Любое серьезное достижение дается нелегко, будь то новый стадион, очередной чемпионский титул или что-то еще. Мы ставим задачи, стараемся их реализовать. Теперь у команды есть свой дом, и это навечно.

    — На встрече вы рассказали о намерении пригласить «Челси» на торжественный матч-открытие нового стадиона.

    — Если бы успели, то сыграли бы с «Челси» уже 6 августа нынешнего года. Попрошу Романа Аркадьевича Абрамовича, чтобы игра состоялась в следующем году. К этому времени мы успеем обжиться в нашем новом доме, устраним мелкие недостатки. А на будущий год устроим большой праздник.

    — Правильно ли я понимаю, что поединок с именитым английским клубом может состояться летом 2017-го?

    — Совершенно верно.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    09.09.2016 18:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 сентября 2016, 11:18

      Мда, матч-открытия на арене через год.... Браво!!!)) А говорит что всё выполнил...) Хотя, даже стало забавней наблюдать за школо-конями, которые тут с пеной у рта усераются...

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 сентября 2016, 09:34

      как раз на следующий год отметите годовщину открытия Арены и так каждый год

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 10 сентября 2016, 08:42

      Балаболка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 9 сентября 2016, 23:44

      Тоттенхем с Монако тоже ничего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +390

      fantom23 9 сентября 2016, 21:07

      А напы где?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2250

      kvm 9 сентября 2016, 20:58

      гнидер заднюю включил с абрамовичем

      0
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      ...
      Рейтинг: +40

      PESHES > kvm 9 сентября 2016, 23:01

      опять хрюкают. Недокоманда

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 9 сентября 2016, 20:18

      Не, Евгений Ленннорыч, не все вы сделали. Боевого состава пока нет. Так что пашите, товарищ. Разумеется, успеха вам от всех болельщиков ЦСКА!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +6304

      порт 9 сентября 2016, 18:38

      А перед судьями?

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > порт 10 сентября 2016, 00:03

      Не пиши чушь............

      0
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      ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > карасевщина 10 сентября 2016, 00:04

      НЕ ПИШИ ЧУШЬ........

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 сентября 2016, 18:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      игарян продолжит ставить рекорды уже на новом стадионе, поздравляем!

      -8
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